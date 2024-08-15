Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye transfer oluyor! Brighton şartları kabul etti: Gözler Fenerbahçe'ye çevrildi

15 Ağustos 2024 14:27 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:29

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun sözlerine cevap, Fenerbahçe'ye gönderme: "Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı"

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun sözlerine cevap, Fenerbahçe'ye gönderme: "Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı"

Fenerbahçe’nin ve A Milli Takımın yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu adım adım İngiltere'ye koşuyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Premier Lig’den Brighton ve Manchester United’in teklif alan Ferdi Kadıoğlu, kariyerine İngiltere’de devam etmek istediğini yönetime iletti.

BRİGHTON İLE FERDİ ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz ekibi Brighton, Ferdi ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti ve milli oyuncunun şartlarını kabul etti.

35 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Ferdi’nin tercihini kulübe daha iyi bir teklif yapan Brighton’dan yana kullandığı belirtildi. Brighton’un Fenerbahçe’ye bonuslar dahil 35 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.

Brighton'ın transfer için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE İLE BRİGHTON ÖDEME PLANINI GÖRÜŞÜYOR

Sarı-lacivertli kulübün, 35 milyon euroluk teklifteki bonusların da net ödemeye dahil edilmesini istediği öne sürüldü. İki takım arasında görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içinde olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro civarında gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

203 MAÇTA 18 GOL-22 ASİST

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.