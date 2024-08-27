Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da!

27 Ağustos 2024 19:39 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:11

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz kulübü Brighton ile transfer görüşmesini KAP'a açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.

Futbola Hollanda kulübü NEC Nijmegen'de başlayan Ferdi Kadıoğlu burada geçirdiği 2 sezonda 70 maçta 12 gol atıp 15 asist üretmişti. 2018 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi, Fenerbahçe'de geçirdiği 6 sezonun sonunda 204 kez maça çıkan başarılı sol bek 18 gol atıp 18 asist yaptı.

SEZON KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu geçen sezonu Fenerbahçe forması altında 51 maça çıkarken 3 gol atarken 5 asist üretti.

EURO 2024'TE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken Ferdi, 10 kez gol şansı oluşturarak Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen ve Belçikalı orta saha Kevin de Bruyne'nin ardından 3. sırada kendisine yer bulmuştu.