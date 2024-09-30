Fernando Muslera'nın kafaları karıştıran paylaşımının nedeni belli oldu!

30 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:31

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın 3-3 sona eren Kasımpaşa maçının ardından yaptığı paylaşım kafaları karıştırmıştı. Muslera'nın sarı-kırmızılı taraftarları meraklandıran bu paylaşımı neden yaptığı belli oldu. İşte detaylar...