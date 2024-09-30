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Fernando Muslera'nın kafaları karıştıran paylaşımının nedeni belli oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:31
Fernando Muslera&#039;nın kafaları karıştıran paylaşımının nedeni belli oldu!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın 3-3 sona eren Kasımpaşa maçının ardından yaptığı paylaşım kafaları karıştırmıştı. Muslera'nın sarı-kırmızılı taraftarları meraklandıran bu paylaşımı neden yaptığı belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'in 7. haftasında Galatasaray​, sahasında Kasımpaşa​'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikada yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak ilk puan kaybını yaptı.

MUSLERA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera​, karşılaşmanın ardından resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Muslera, "Az kaldı" notuyla birlikte kum saati paylaştı. Fernando Muslera'nın paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar bir hayli meraklandırırken kafaları da karıştırdı.

Fernando Muslera'nın kafaları karıştıran paylaşımının nedeni belli oldu! - 1. Resim

PAYLAŞIMIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Muslera'nın Galatasaraylı taraftarların sosyal medyada çok konuştuğu paylaşımı neden yaptığı ortaya çıktı.

Ajansspor'da yer alan haberde; Fernando Muslera'nın çocuklarının ülkesi Uruguay'da eğitim gördüğü ve yakın tarihte Türkiye​'ye gelecekleri ifade edildi. Deneyimli kalecinin paylaşımı bu yüzden yaptığı kaydedildi.

İşte Fernando Muslera'nın o paylaşımı:

Fernando Muslera'nın kafaları karıştıran paylaşımının nedeni belli oldu! - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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