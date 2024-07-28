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FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 puan silme cezası verdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 22:08 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 22:22
FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı&#039;na 6 puan silme cezası verdi!

Olimpiyat Oyunları devam ederken FIFA tarafından Kanada Kadın Futbol Takımı'na 6 puan silme cezası verdi.

FIFA yaptığı açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği açıklandı.

FIFA'dan Kanada Kadın Milli Takımı'na 6 puan cezası

Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı paraa cezası da verildiği ifade edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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