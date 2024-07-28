Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ü Beşiktaş'tan transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 20:08 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:22
Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takımda toplamda 54 maça çıkan Bingöl 7 gole katkı sağladı.
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Tayfur Bingöl son olarak Slovenya kampına götürülmemişti. Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'a transfer olmak üzere.
TRT Spor'un haberine göre; Tayfur Bi̇ngöl, Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesi beklenen oyuncu, anlaşmanın ardından Eyüpspor'a imza atacak.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Tayfur Bingöl, Beşiktaş forması altında 54 maça çıkarken 3 gol atıp 4 asist üretmişti.
EYÜPSPOR'UN TRANSFER RAPORU
Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor iddialı bir kadro kurma hazırlığında. Dorukhan Toköz, Anastasios Chatzigiovanis, Emre Akbaba, Fredrik Midtsjø, Mame Thiam ve Umut Meraş'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com