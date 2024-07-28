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Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ü Beşiktaş'tan transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 20:08 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:22
Eyüpspor, Tayfur Bingöl&#039;ü Beşiktaş&#039;tan transfer etti!

Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takımda toplamda 54 maça çıkan Bingöl 7 gole katkı sağladı.

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Tayfur Bingöl son olarak Slovenya kampına götürülmemişti. Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'a transfer olmak üzere.

TRT Spor'un haberine göre; Tayfur Bi̇ngöl, Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesi beklenen oyuncu, anlaşmanın ardından Eyüpspor'a imza atacak.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Tayfur Bingöl, Beşiktaş forması altında 54 maça çıkarken 3 gol atıp 4 asist üretmişti.

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle transfer etti - Sözcü

EYÜPSPOR'UN TRANSFER RAPORU

Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor iddialı bir kadro kurma hazırlığında. Dorukhan Toköz, Anastasios Chatzigiovanis, Emre Akbaba, Fredrik Midtsjø, Mame Thiam ve Umut Meraş'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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