Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ü Beşiktaş'tan transfer etti!

28 Temmuz 2024 20:08 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:22

Antalyaspor, Paraguaylı golcü Samudio'yu transfer etti!

Antalyaspor, Paraguaylı golcü Samudio'yu transfer etti!

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Tayfur Bingöl son olarak Slovenya kampına götürülmemişti. Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'a transfer olmak üzere.

TRT Spor'un haberine göre; Tayfur Bi̇ngöl, Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesi beklenen oyuncu, anlaşmanın ardından Eyüpspor'a imza atacak.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Tayfur Bingöl, Beşiktaş forması altında 54 maça çıkarken 3 gol atıp 4 asist üretmişti.

EYÜPSPOR'UN TRANSFER RAPORU

Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor iddialı bir kadro kurma hazırlığında. Dorukhan Toköz, Anastasios Chatzigiovanis, Emre Akbaba, Fredrik Midtsjø, Mame Thiam ve Umut Meraş'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.



