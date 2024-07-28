Mateo Kovacic'e Fenerbahçe iddiası!

28 Temmuz 2024 19:52 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:53

Sarı-lacivertli takım Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona yeni takım hazırlıyor.

Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan transferleri ile takımını güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.

The Sun, Fenerbahçe'nin orta saha için Manchester City'den Hırvat futbolcu Mateo Kovacic ile ilgilendiğini iddia etti. Haberin devamında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği ve transfer listesinin ilk sırasında yer aldığı kaydedildi.

İLK HEDEF KİRALAMA

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Manchester City forması giyen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği belirtildi. Ayrıca Allan Saint-Maximin transferini kiralık formülü ile çözen sarı-lacivertliler bu transfer içinde aynı politika ile hareket edeceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Hırvat orta saha geçen sezon Manchester City formasıyla 46 maçta forma giyerken 3 gol 1 asist yaptı.