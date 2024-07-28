Tottenham, Güney Koreli futbolcu Yang Min-Hyeok'u kadrosuna kattı!

28 Temmuz 2024 19:03 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:01

Premier Lig takımı Tottenham, Güney Kore ekibi Gangwon forması giyen Yang Min-Hyeok'u transfer etti. Yang Min-Hyeok ile 2030'a kadar sözleşme imzalandı.

Yang Min-Hyeok'un ocak ayına kadar Gangwon forması giyeceği ardından takıma katılacağı açıklandı.