Fransa, Portekiz'i penaltı atışıyla eledi! Cristiano Ronaldo son dansında turnuvaya çeyrek finalde veda etti

06 Temmuz 2024 00:44 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 00:46

EURO 2024'te çeyrek final maçında Portekiz ve Fransa yarı final için karşılaştılar.

Maçın 120 dakikasından gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti.

Seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Fransa, İspanya'nın rakibi oldu.

RONALDO 6. TURNUVASINDA HENÜZ GOL BULAMADI

Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste 5 turnuvaya (EURO 2004, EURO 2008, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020) katılarak 5 turnuvada da gol atma başarı sağlayarak bu alanda rekor sahibi.

EURO 2024'e katılım sağlayan Ronaldo bu turnuva ile birlikte üst üste 6. turnuvada forma giyen kişi olarak rekorunu güncelledi. 5 maçtır forma giyen Ronaldo, henüz golle tanışamadı.

RAKİP İSPANYA

Fransa, Portekiz'i penaltı atışları sonucu mağlup ederek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Karşılaşma 9 Temmuz'da Münih'te oynanacak.