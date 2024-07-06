Fransa, Portekiz'i penaltı atışıyla eledi! Cristiano Ronaldo son dansında turnuvaya çeyrek finalde veda etti
EURO 2024'te yarı finale çıkmak için karşılaşan Portekiz ve Fransa maçta 120 dakikasından gol sesi çıkaramayınca maçın kazananı belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Joao Felix'in kaçırdığı penaltı sonucu Fransa adını yarı finale yazdırarak İspanya'nın rakibi oldu.
EURO 2024'te çeyrek final maçında Portekiz ve Fransa yarı final için karşılaştılar.
Maçın 120 dakikasından gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti.
Seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Fransa, İspanya'nın rakibi oldu.
RONALDO 6. TURNUVASINDA HENÜZ GOL BULAMADI
Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste 5 turnuvaya (EURO 2004, EURO 2008, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020) katılarak 5 turnuvada da gol atma başarı sağlayarak bu alanda rekor sahibi.
EURO 2024'e katılım sağlayan Ronaldo bu turnuva ile birlikte üst üste 6. turnuvada forma giyen kişi olarak rekorunu güncelledi. 5 maçtır forma giyen Ronaldo, henüz golle tanışamadı.
RAKİP İSPANYA
Fransa, Portekiz'i penaltı atışları sonucu mağlup ederek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Karşılaşma 9 Temmuz'da Münih'te oynanacak.