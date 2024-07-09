Fransa'yı 2-1 yenen İspanya EURO 2024'te finalde!

09 Temmuz 2024 23:57 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:03

EURO 2024 yarı finalinde İspanya ile Fransa finale kalmak için karşı karşıya geldi.

Münih'te oynanan maça Fransa etkili başladı.

9. dakikada Mbappe'nin yaptığı ortaya kafa vuran Kolo Muani, Horozlar'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra oyun hakimiyetini eline alan İspanya, Lamine Yamal'ın muhteşem golüyle eşitliği yakaladı. Dakikalar 25'i gösterdiğinde Dani Olmo'nun golü İspanya adına geri dönüşü tamamladı.

İlk yarı 2-1 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı ve İspanya 2-1'lik skorla adını finale yazdırdı.

RAKİP YARIN BELLİ OLACAK

Fransa'yı turnuva dışına iten İspanya'nın rakibi Hollanda - İngiltere maçının kazananı olacak.

Final mücadelesi 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

YAMAL ADINI TARİHE YAZDIRDI

Karşılaşmanın 21. dakikasında harika bir gol atan Lamine Yamal, Yamal bu golle (16 yaş 362 gün), Pele'nin (1958; 17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Barcelona'lı yıldız adayı, takımının Hırvatistan ile oynadığı ilk maçta Avrupa Şampiyonları tarihinde en genç ilk 11'de sahaya çıkan ve en genç asist yapan futbolcu olmuştu.

İSPANYA 4. KUPA PEŞİNDE

Luis de la Fuente’nin çalıştırdığı İspanya, tarihindeki 4. Avrupa Şampiyonluğu için finalde boy gösterecek. Son olarak 2012’de mutlu sona ulaşan İspanya, 2008 ve 1964’te de kupayı kazanmıştı.