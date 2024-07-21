Fransız efsanenin oğlu Enzo Zidane futbolu bırakıyor!

21 Temmuz 2024 19:39 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 19:48

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Höjbjerg, Marsilya'ya imza attı!

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Höjbjerg, Marsilya'ya imza attı!

Fransa futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, kariyeri hakkında dikkat çeken bir karar almaya hazırlanıyor.

1 SENEDİR KULÜPSÜZ

AS'ın haberine göre; Zidane'ın 29 yaşındaki oğlu Enzo Zidane, son olarak Fuenlabrada takımında forma giydikten sonra 1 yıldır kendisine kulüp bulamamasının ardından futbolu bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

KARİYERİ

Enzo Zidane, futbola Real Madrid'in altyapısından yükselerek başladı.

Real Madrid'in A takımına 2016-17 sezonunda yükselirken sadece 1 maçta süre bulabildi.

Babası Zinedine Zidane'nin yönettiği Real Madrid'te yeterli bulunmayan Enzo Zidane, ertesi yıl Alaves'e satıldı. Alaves'te 4 maçta süre buldu. Yarı sezonda İsviçre takımı Lausanne'ye satıldı. İstediğini burada da bulamayan Enzo, 16 maçta 2 gol atabildi.

Ardından sırasıyla Majadah, Aves, Almeria, Rodez ve Fuenlabrada takımında forma giyen Enzo 1 yıldır kulüpsüz durumda.