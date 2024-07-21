Fransız efsanenin oğlu Enzo Zidane futbolu bırakıyor!
Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, 1 yıldır takım bulamamasının ardından futbola veda edeceği iddia edildi.
Fransa futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, kariyeri hakkında dikkat çeken bir karar almaya hazırlanıyor.
1 SENEDİR KULÜPSÜZ
AS'ın haberine göre; Zidane'ın 29 yaşındaki oğlu Enzo Zidane, son olarak Fuenlabrada takımında forma giydikten sonra 1 yıldır kendisine kulüp bulamamasının ardından futbolu bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.
KARİYERİ
Enzo Zidane, futbola Real Madrid'in altyapısından yükselerek başladı.
Real Madrid'in A takımına 2016-17 sezonunda yükselirken sadece 1 maçta süre bulabildi.
Babası Zinedine Zidane'nin yönettiği Real Madrid'te yeterli bulunmayan Enzo Zidane, ertesi yıl Alaves'e satıldı. Alaves'te 4 maçta süre buldu. Yarı sezonda İsviçre takımı Lausanne'ye satıldı. İstediğini burada da bulamayan Enzo, 16 maçta 2 gol atabildi.
Ardından sırasıyla Majadah, Aves, Almeria, Rodez ve Fuenlabrada takımında forma giyen Enzo 1 yıldır kulüpsüz durumda.