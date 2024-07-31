Fransız yıldız Kylian Mbappe kulüp satın aldı

31 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:59

Kylian Mbappe çocukluk hayaline kavuştu: Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Kylian Mbappe çocukluk hayaline kavuştu: Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid'in Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin sahibi olduğu şirket, Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Caen'u satın aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Caen'un çoğunluk hissesi, spor ve medya sektöründe faaliyet gösteren Interconnected Ventures (ICV) şirketinin yatırım kolu Coalition Capital'e geçti.

KULÜBÜN YÜZDE 80'İ İÇİN 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Fransız basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki Mbappe'nin 20 milyon avro karşılığında kulüp hisselerinin yüzde 80'ini ele geçireceği paylaşıldı.

Yıldız futbolcunun, Monaco altyapısına girmeden önce Caen'un seçmelerine katıldığı bilgisi de verildi.