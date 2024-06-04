FSM köprüsü sarı-kırmızı renklerle aydınlatıldı

04 Haziran 2024 00:47 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 00:48

Galatasaray'ın 2023-2024 Süper Lig şampiyonluğunun coşkusu tüm yurdu sararken, bu sevinci taçlandıran görkemli bir ışıklandırma gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Galatasaray'ın renkleri olan kırmızı ve sarı ışıklarla aydınlatılarak bu anlamlı şampiyonluğa nefes kesici bir görsellik kattı.

Köprünün ışıltılı görüntüsü, İstanbul semalarını süslerken Galatasaray taraftarları da bu muhteşem manzarayı sosyal medya platformlarında paylaştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görüntüsü şehre ve tüm sporseverlere unutulmaz bir an yaşattı.