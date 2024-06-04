Ümit Milliler, İskoçya'yı 2-1 mağlup etti!

04 Haziran 2024 00:16 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 00:17

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Ay-Yıldızlı takım 2-1 galip ayrıldı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 45. dakikada Enis Destan attı. İskoçya'nın tek golü ise 17. dakikada Tommy Conway'den geldi.

Ümit Milli Takım, İskoçya maçının ardından İtalya'ya gidecek ve çalışmalarını 5-11 Haziran tarihleri arasında A Milli Takım ile beraber sürdürecek. A ve Ümit Milli Takımları, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ümit Milliler, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına eylül ayındaki İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları ile devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Uğur Kaan Yıldız sağdan içeri çevirdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Enis Destan'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Fiorini'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği uzun topu, Conway arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1

25. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortaladığı topa Bertuğ Yıldırım altıpas içinde vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

45. dakikada Bartuğ Elmaz'ın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Enis Destan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1

83. dakikada Enis Destan'ın ara pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan Gürlük'ün vuruşunda, kaleciden seken topu savunma kornere attı.