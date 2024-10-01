Futboldan bir yıldız daha kayıyor: Andres Iniesta'dan emeklik kararı!

01 Ekim 2024 15:56 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:57

İspanyol futbolcunun ve Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta futbolu bırakma kararı aldı. Iniesta'nın 8 Ekim'de kararını duyuracağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Futboldan bir yıldız daha kayıyor... Andres Iniesta yeşil sahalara veda ediyor.

INİESTA FUTBOLU BIRAKIYOR!

İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre; Andres Iniesta gelecek hafta futbolu bırakma kararını resmen duyuracak.

Iniesta birkaç hafta önce Barselona'da katıldığı bir etkinlikte, "Futbol oynamaya devam etmek istediğimi hissediyorum. Futbolu bırakma anını hissedeceğim güne kadar oynamaya devam edeceğim. Ayrıca teknik direktörlük belgelerimi alıp bunun neler getireceğini görmek isterim." demişti.

32 KUPA KAZANDI

Futbola Albacete'nin altyapısında başlayan ve 1996'da Barcelona​'nın altyapısına geçen Andres Iniesta, 2002'de A takıma yükseldi.

Barcelona'da A takımda 16 sezon forma giyen İspanyol orta saha 32 kupa kazandı.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'yle sözleşme imzalayan Iniesta, 5 yıl boyunca burada forma giydi.

885 MAÇTA 93 GOL-161 ASİST

Iniesta geçtiğimiz sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Emirates Club'la anlaşmış, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Andres Iniesta kariyeri boyunca 885 maçta 93 gol atıp 161 de asist yaptı.