Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Futsal U19'da Milli heyecan: Aday kadrosu belli oldu

Futsal U19 Milli Takımı, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Moldova'da düzenlenecek UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası'ndaki ilk maçını 28 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacak. Aday kadro belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Futsal U19'da Milli heyecan: Aday kadrosu belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 18:25

Futsal Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası öncesi 12-18 Ağustos tarihleri arasında 'de yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Ağustos Salı günü saat 13.00'te İstanbul Havaalanı'nda toplanacak.

FİNAL MAÇI 5 EKİM PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Futsal U19 Milli Takımı, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Moldova'da düzenlenecek UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası'ndaki ilk maçını 28 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacak. Millîler, 29 Eylül Pazartesi günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Grubunun son maçında Türkiye, Çekya ile 1 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final müsabakaları 3 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası final maçı 5 Ekim Pazar günü oynanacak.
Futsal U19 Milli Takımının hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Sarp Ali Erdem (Galatasaray), Hulusi Efe Ceylan (Fenerbahçe)
Savunma: Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor), Deniz Hüseyin Albayrak (Antalyaspor), Emin Arda Doğan (Ankara Keçiörengücü), Talha Akkaya (Eyüpspor)
Kanat: Egemen Kazancı (Boluspor), Talha Mersinlioğlu (Futsal Anderlecht), Ahmet Arda Köksal (Tigers Roermond Futsal), Egemen Talha Çelik (Adana Gençlerbirliği), Tuncay Soyak (Sarıyerspor), Berat Hakverdi (Adana 01 Kulübü)
Forvet: Batuhan Fazıl (Beşiktaş), Ahmet Bolat (Adana Demirspor)
Teknik Direktör: Murat Kaya

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler için büyük fırsat! Xabi Alonso lige bir hafta kala çok zor durumda
ETİKETLER
#Futbol
#kocaeli
#milli takım
#u19
#Futsal
#Uefa Avrupa U19 Futsal Şampiyonası
#Hazırlık Kampı
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.