Galatasaray 25. şampiyonluğunu kutluyor!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalara büyük bir coşkuyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, zaferi ve beşinci yıldızını Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlediği "Champions Fest" ile taçlandırıyor...
Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları başladı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, kutlamaların ilk durağı olarak Galatasaray Lisesi'ne gitti.
Lisenin bahçesinde çekilen hatıra fotoğraflarının ardından, üstü açık otobüsle İstanbul turuna çıkan takım, Sarayburnu'ndan tekneye geçerek Yenikapı'ya ulaştı. 19.05’te konserler başlayacak.
12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00-19.00 DJ Performansları
19.05 Konserlerin Başlangıcı
Drone Gösterisi
Pyro Show
Kupa Töreni
Galatasaray'ın Champions Fest adını verdiği etkinlikte sahne alması beklenen sanatçılar şöyle:
Kenan Doğulu
Blok3
Gökhan Kırdar
Aydilge
Emircan İğrek
Güliz Ayla
Enbe Orkestrası
Ebru Yaşar
Gripin
Atiye
Betül Demir
Altay.