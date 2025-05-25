Galatasaray 25. şampiyonluğunu kutluyor!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalara büyük bir coşkuyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, zaferi ve beşinci yıldızını Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlediği "Champions Fest" ile taçlandırıyor...