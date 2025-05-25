Galatasaray’da kaleye kim geçecek? Ali Naci Küçük’ten dikkat çeken Muslera ve Günay sözleri!

TGRT Haber’de yayımlanan Stüdyoda Futbol programında konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray’ın Muslera’nın yerine bir kaleci transfer edeceğini söyledi. Küçük, Günay için de “Galatasaray tarihinin en iyi yedek kalecisi” yorumunu yaptı…

Galatasaray'da kaleci değişikliği gündemde. Gazeteci Ali Naci Küçük, TGRT Haber'deki "Stüdyoda Futbol" programında önemli açıklamalarda bulundu. Küçük'e göre, Galatasaray, Muslera'nın yerine yeni bir kaleci transfer edecek.

https://x.com/tgrthabertv/status/1926395189515440445

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, sahasında şampiyon Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından TGRT Haber’de değerlendirmelerde bulunan Ali Naci Küçük, Aslan’ın kalesiyle ilgili dikkat çekici sözler sarfetti.

"TARİHİNİN EN İYİ YEDEK KALECİSİ"

Küçük, “Kaybedenler masal anlatıyor. Kupa ve şampiyonluk sayıları Galatasaray’ın nasıl bir dominasyona imza attığının kanıtı. Günay, Galatasaray tarihinin en iyi yedek kalecisi. Galatasaray, Muslera yerine kaleci transfer edecek.” ifadelerini kullandı.