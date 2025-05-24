Kevin De Bruyne ile anlaşma tamam: Galatasaray'a transferde ters köşe!

Galatasaray'ın transfer listesindeki Kevin De Bruyne'den ters köşe geldi. Galatasaray'ın yüksek maaş teklifini reddeden Kevin De Bruyne, Napoli ile ön anlaşmaya vardı.

Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferi için kötü haber geldi. Relevo; Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Kevin De Bruyne ile Napoli arasında 3 yıllık bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

GALATASARAY KEVIN DE BRUYNE TRANSFERİNİ BİTİREMEDİ

Galatasaray'da yıllardır istenen Kevin De Bruyne, 6 milyon Euro maaşla Napoli'ye imza atmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın çok daha yüksek meblağlar teklif etmesine rağmen Süper Lig ihtimalini düşünmeyen Kevin De Bruyne, an itibarıyla Napoli ile imza aşamasına geçmek üzere.

KEVIN DE BRUYNE VE MANCHESTER CITY BİRLİKTELİĞİ NEDEN SONA ERDİ

Yeni bir yapılanmayan giden Manchester City, Kevin De Bruyne ile kontrat uzatmama kararı almıştı.