Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi için açıklama geldi!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Victor Osimhen transferine dair açıklamada bulundu. Victor Osimhen transferi için kritik bir süreç yürüttüklerini anlatan Eray Yazgan, 'elimizden geleni yapıyoruz' dedi.

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi için çalışmalar devam ediyor. A Spor yayınında konuya dair konuşan Eray Yazgan, Şampiyonlar Ligi detayı da verdi.

GALATASARAY'DA ERAY YAZGAN'DAN VICTOR OSIMHEN KRİTİĞİ

"Futboldan sorumlu arkadaşlarımız, ellerinden geleni sarf ediyor. Hocamızın da arzuları doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadroyu kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar."

VICTOR OSIMHEN İÇİN HANGİ TAKIMLAR DEVREDE?

Galatasaray ile oldukça iyi bir sezon geçiren Victor Osimhen'i; Juventus, Chelsea ve Al Hilal gibi pek çok yüksek bütçeli takım transfer etmek istiyor.