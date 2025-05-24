Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı: İzmir'de camları kırdılar!

Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçta bir skandal yaşandı. Galatasaray takım otobüsü, kimliği belirsiz kişilerce taşlandı ve camları indirildi.

GALATASARAY OTOBÜSÜNE SALDIRI

Galatasaraylı oyuncuların içinde olmadığı sırada otobüsün hedef alındığı olayda, kimse zarar görmedi. Olay sırasında aracın camlarında yer yer kırıklar ve çatlaklar oluşurken, emniyet güçleri hızla harekete geçerek saldırının faillerini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

OTOBÜS DIŞ ALANDAYDI

Takım otobüsünün dışarıdaki bekleme alanında konumlandığı süreçte, saldırının planlı yapıldığı ve önceden tasarlandığı iddia ediliyor.