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 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen imzayı atıyor: Galatasaray'da 135 milyon Euroluk veda!

Galatasaray'da Victor Osimhen ile yollar ayrılıyor. Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen, an itibarıyla Al Hilal tarafından yapılan 135 milyon Euroluk teklifi kabul etti ve Suudi Arabistan ekibiyle ön anlaşmaya vardı. Victor Osimhen transferinin, yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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Victor Osimhen imzayı atıyor: Galatasaray'da 135 milyon Euroluk veda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 00:42

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi beklendiği gibi gitmedi. Galatasaray'ın 20 milyon Euroluk brüt maaş teklifini kabul etmeyen Victor Osimhen, Al Hilal ile 135 milyon Euro değerinde bir kontrat imzalamaya karar verdi.

Victor Osimhen imzayı atıyor: Galatasaray'da 135 milyon Euroluk veda!

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY SONRASINDA AL HILAL'E İMZA ATIYOR

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve performansından çok memnun kaldığı Victor Osimhen, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Al Hilal'den gelen 135 milyon Euro değerindeki teklifi kabul etti. Galatasaray'ın 20 milyon Euroluk maaş önerisini düşünmeden reddeden Victor Osimhen, yıllık 45 milyon Euroluk bir anlaşma ile Al Hilal ile imza için söz kesti. Galatasaray'da oldukça başarılı bir performans gösteren Victor Osimhen, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Victor Osimhen imzayı atıyor: Galatasaray'da 135 milyon Euroluk veda!

GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN AL HILAL İLE YÜKSEK RAKAMLI BİR SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞTI

135 milyon Euro değerindeki 3 yıllık sözleşmeye olumlu yaklaşan Victor Osimhen, bonuslarla birlikte Avrupa'dan alamayacağı bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek olan Victor Osimhen, Al Hilal'in Napoli ile olan evrak sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Victor Osimhen imzayı atıyor: Galatasaray'da 135 milyon Euroluk veda!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY'DAKİ UNUTULMAZ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik harika bir performans sergilemiş ve Galatasaray'ın kupalar kazandığı süreçte başrolde yer almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN AVRUPA'DA NEDEN KALMIYOR?
Nijeryalı yıldız, Avrupa'da istediği düzeyde bir teklif alamadı.
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ETİKETLER
#Al Hilal
#victor osimhen
#victor osimhen
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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