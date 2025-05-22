Yunus Akgün'ün golü sezonun en iyisi seçildi: Avrupa'da Galatasaray etkisi!

UEFA Avrupa Ligi'nde, sezonun en iyi golü Galatasaraylı Yunus Akgün'den geldi. Galatasaray ile Tottenham arasındaki maçta harika bir gol atan Yunus Akgün, ilk 10 isim arasında zirvede yer aldı.

Yunus Akgün'ün Galatasaray-Tottenham maçında attığı gol, 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi. Ayrıca en güzel 10 golün belirlendiği süreçte, Yunus Akgün pek çok yıldızı geride bıraktı.

YUNUS AKGÜN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ZİRVEDE YER ALDI

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA'nın teknik gözlemci ekibi, Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golünü belirledi. Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, 'Sezonun en iyi golü' kategorisinde birinci sırayı elde etti.

EN İYİ 10 GOL

Yunus Akgün (Galatasaray), Rasmus Hojlund (Manchester United), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedro Rodriguez (Lazio), Adama Traore (Ferencvaros), Samuel Omorodion (Porto), Tural Bayramov (Karabağ), Mason Mount (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United) ve Gustav Isaksen (Lazio).