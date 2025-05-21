Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Manchester United ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. İki İngiliz ekibi arasındaki heyecanlı final maçı İspanya'da oynanırken, ayrıca kupayı kazanan takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi biletini de cebine koymuş olacak. İşte heyecanlı müsabakaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Tottenham sahaya çıkıyor. Bugün saat 22.00 itibarıyla başlayacak olan dev maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ÖNCESİNDE İKİ TAKIM İÇİN DE SON UMUT

Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Manchester United ve Tottenham, final maçıyla birlikte gelecek sezon sürecini de netleştirmiş olacak. Zira kupayı kazanan takım gelecek yıl direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde giderken, kaybeden ekip ise önümüzdeki sezon hiçbir Avrupa Kupası'nda mücadele edemeyecek.

TOTTENHAM VE MANCHESTER UNITED İÇİN KÖTÜ PERFORMANSLAR

Bu sezon özelinde bir türlü aradığını bulamayan iki ekip, sadece UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı bir performans gösterebilmişti.

DEV FİNAL BILBAO'DA

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi finali, İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadı'nda oynanacak.

TOTTENHAM VE MANCHESTER UNITED'IN KUPA SAYILARI

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada, Manchester United ise 2017'de zafere ulaşmıştı.

FİNALİN DEĞERİ YAKLAŞIK 1.5 MİLYAR EURO

Finalde kupa için mücadele edecek Tottenham ile Manchester United'ın UEFA'ya verilen kadrolarının değeri, 1 milyar 469 milyon Euro.