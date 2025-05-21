Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Manchester United ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. İki İngiliz ekibi arasındaki heyecanlı final maçı İspanya'da oynanırken, ayrıca kupayı kazanan takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi biletini de cebine koymuş olacak. İşte heyecanlı müsabakaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 16:59

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Tottenham sahaya çıkıyor. Bugün saat 22.00 itibarıyla başlayacak olan dev maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ÖNCESİNDE İKİ TAKIM İÇİN DE SON UMUT

Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Manchester United ve Tottenham, final maçıyla birlikte gelecek sezon sürecini de netleştirmiş olacak. Zira kupayı kazanan takım gelecek yıl direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde giderken, kaybeden ekip ise önümüzdeki sezon hiçbir Avrupa Kupası'nda mücadele edemeyecek.

Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

TOTTENHAM VE MANCHESTER UNITED İÇİN KÖTÜ PERFORMANSLAR

Bu sezon özelinde bir türlü aradığını bulamayan iki ekip, sadece UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı bir performans gösterebilmişti.

Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

DEV FİNAL BILBAO'DA

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi finali, İspanya'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadı'nda oynanacak.

Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

TOTTENHAM VE MANCHESTER UNITED'IN KUPA SAYILARI

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada, Manchester United ise 2017'de zafere ulaşmıştı.

Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FİNALİN DEĞERİ YAKLAŞIK 1.5 MİLYAR EURO

Finalde kupa için mücadele edecek Tottenham ile Manchester United'ın UEFA'ya verilen kadrolarının değeri, 1 milyar 469 milyon Euro.

Tottenham-Manchester United | UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN ÜLKE HANGİSİDİR?
İspanyol takımlar; 14 kupa zaferiyle, bu turnuvaya resmen damga vurmuş durumdalar.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osimhen transferine Zaniolo darbesi! İtalyan basını Galatasaray'ı yıkan gelişmeyi duyurdu
Ole Gunnar Solskjaer onay verdi! Beşiktaş yıldız forvet için düğmeye bastı
ETİKETLER
#Ay ışığı altında yürüyüş
#çözen kazanır
#çözen kazanır ekstra
#çözülen
#çözün kazanan
#Çözün Kazanır
#Çözünen Kazanan
#çözünen kazanır
#Futbol maçı
#Manchester United
#Ay ışığı altında yürüyüş
#çözen kazanır
#çözen kazanır ekstra
#çözülen
#çözün kazanan
#Çözün Kazanır
#Çözünen Kazanan
#çözünen kazanır
#Futbol maçı
#Manchester United
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#tottenham
#tottenham
#İngiltere Premier Lig
#Şampiyonlar Ligi Finali
#Final Maçı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.