Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Emin Bayram Westerlo'ya transfer oldu

30 Temmuz 2024 21:54 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:58

Son dakika haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılıların altyapısından yetişen Emin Bayram, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin yüzde 50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır."

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI

Öte yandan Galatasaray, Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram için veda mesajı yayımladı. Sarı kırmızılıların paylaşımında, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Emin Bayram. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verildi.