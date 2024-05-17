Galatasaray camiası, UEFA Kupası'nın yıl dönümünde Kemerburgaz'da buluştu

17 May 2024 17:17 - Güncelleme : 17 May 2024 17:46

Galatasaray camiası, 17 Mayıs 2000 yılında kazandıkları UEFA Kupası’nın yıl dönümünde, yapımı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki piknik organizasyonunda bir araya geldi.

'Tarihin yazıldığı günde, geleceğin yazılacağı yerde' mottosuyla düzenlenen etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, eski başkanlar Faruk Süren, Alp Yalman, Adnan Polat ve Burak Elmas, dönemin futbolcuları, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile kulüp üyeleri katıldı.

DURSUN ÖZBEK: "UEFA KUPASI, TÜRKİYE'YE FUTBOL TARİHİNDE GETİRİLMİŞ EN BÜYÜK ZAFER"

Etkinlikte konuşan Dursun Özbek, 17 Mayıs’ta geleneksel hale gelmiş bir kutlama yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye’ye futbol tarihinde getirilmiş en büyük zafer. Bunun bundan sonraki yönetimlere, bizlere düşen bunun tekrarlanması artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, gelen yönetimler daha büyük zaferleri kulübümüze armağan ederler. Okan hocamla iki seneden beri çalışma fırsatım oldu. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah bu başarıyı gelecek yönetimlerle artıracak devam edecek. Bizim kıymetlimizdir. Okan hocayı çok seviyoruz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HEDEFİMİZ YENİ KUPALAR"

Galatasaray için önemli bir günde bir araya geldiklerini söyleyen Dursun Özbek, "Bundan 24 yıl önce Galatasarayımız Avrupa’da tarih yazarak, UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarı hepimizin aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zorlu olduğunu hepimiz anımsıyoruz. İtalyan, Alman, İspanyol ve İngiliz takımlarını teker teker eleyip, tek mağlubiyet almandan kupayı kaldırmak çok önemli. Başta fatih hocamız ve teknik ekibi, futbolcularımız, başkanımız Faruk Süren ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde hedefimiz yeni kupalar olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray, Avrupa’da yeniden tarih yazmak için hazırdır. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

"2024-2025 SEZONUNU BURADAKİ TESİSLERİMİZDE AÇACAĞIZ"

Kemerburgaz Tesisleri’nde hazırlıkların son noktaya doğru ilerlediğini açıklayan Özbek, "Şu anda tesisteki çalışmalarımızın büyük kısmı bitti, çok az işimiz kaldı. Sahalarımızdan birinde çok yakında çimler çıkmaya başlayacak. Diğer sahamızda çalışmalar devam ediyor. Sahalar, zeminler dünyanın en gelişmiş sistem. Binamız cephesi 20-25 gün sonra kapanmış olacak. İç alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar da takımımızın sezon açılışına kadar tamamlanmış olacak. Florya yerleşkemiz 40-45 yıl yapılmış bir yer. Yapanların hepsine teşekkür ediyorum. Yapanlar sayesinde Galatasaray bugünlere geldi. Toplam 4500 metrekare kapalı alanı var. 2024-2025 sezonunu buradaki tesislerimizde açacağız. Bu tesislerimiz 2 fazdan oluşuyor. 1. faz bitiyor, 2. faz da devam ediyor. Burası Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek. Hem altyapı hem de A takım tesisleri olacak. Stadımıza çok yakın. Burası büyümeye müsait bir yer. Burasının diğer spor dallarına hizmet eden bir projem var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray adına yakışan bir yer olacak. Bu tesisler Galatasaraylılar tarafından yapılan, herkesin emeği olan bir tesis" cümlelerine yer verdi.

OKAN BURUK: "GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUĞA İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

Kendisi için hazırlanan videoda iki kere gözleri yaşardığını ifade eden Okan Buruk ise, "Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, ikincisi de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu seyrederken. İnşallah bu sene pazar günü bir şampiyonluk daha kazanırız. Bir galibiyetle şampiyonluğa imza atmak istiyoruz. Bu sevinci de inşallah hep birlikte yaşarız. Geçen seneden beri camia olarak birliktelik gösteriyoruz. Galatasaray için bence başarıya giden yol bundan geçiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar hep birlikte oluruz" şeklinde konuştu.

"ALP YALMAN: "DURSUN BAŞKAN TEMELLERİ VE TUĞLALARI KOYDU"

Alp Yalman ise günün önemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray’da yönetimlerin bir sonraki görev bırakarak gittiği ve bir sonraki yönetimler de o tuğların üzerine tuğla koyuyor. Dursun başkan temelleri ve tuğlaları koydu. Kendisine ve tüm camiamıza hayırlı, uğurlu seneler diliyorum" dedi.

FARUK SÜREN: "MAYISLAR BİZE YAKIŞIYOR, MAYISLAR BİZE UĞURLU GELİYOR"

Bu eserlerin hepsinin Galatasaray’ın eserleri olduğunu aktaran Faruk Süren de, "Bu başarıları tekrarlamamız lazım. Mesaj da bu. Mayıslar bize yakışıyor, mayıslar bize uğurlu geliyor. Florya’daki tesislerden güçlü bir takım çıktı. Çok değerli bir kupayı kazandırlar. Buraya geldik, çok güzel bir tesis gördük. Bu tesis bize bir mesaj verdi. Bir daha yapmamız diyor, bu kupanın üstü var. Okan da direksiyonu eline eldik. O hedefe götürecek bizi inşallah. Pazar günü ezeli rakibimize karşı galibiyetle bitirmek hepimizin umudu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

ADNAN POLAT: "İNŞALLAH NİCE ŞAMPİYONLUK VE BAŞARILAR KUTLAMALAR NASİP OLUR"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat, çok güzel bir gün olduğunu belirterek, "17 Mayıs benim için özel bir gün. UEFA kupasını kazanmamızın dışında inanamayacağını olay oldu, 3 sene evvel. 17 Mayıs’ta torunum oldu, 19.05’te doğdu. Babası da ismini Aslan koydu. Bu tesisleri gördüğümüz için çok mutluyum. Son iki senedir başkan, yönetim kurulu, Erden kardeşimizin emeklerinin yakinen görüyorum. Çok önemli şeyler bunlar. Kolay bir iş değil. Burada yeniden bir dünya kuruluyor. 1990 yılında Florya’da sporcularımızın kalacak yeri yoktu. Ali Sami Yen yıkılırken gözlerimden yaşlar boşalmıştı. Florya da yıkılmış olacak. Oranın da yaptığı üzüntü var. Burada başkanın ve yönetim kurulunun yaptığı tesisin gurur var. İnşallah Galatasaray'ımıza nice şampiyonluk ve başarılar kutlamalar nasip olur" açıklamasını yaptı.

BURAK ELMAS: "GALATASARAY, İKİNCİ AVRUPA KUPASI DA BU TESİSTEN ÇIKARACAK"

17 Mayıs’ta UEFA Kupası kazanırken yönetimde yer aldığını hatırlatan Burak Elmas, “Onun arkasında ciddi bir emek var. Çok zorlu ortamlarda bu kupayı Türkiye’ye getirdiler. Galatasaray önümüzdeki 100 yıla hazırlanıyor. Başkanımız Dursun Özbek liderliğinde çok güzel bir tesis olacak. Galatasaray, ikinci Avrupa kupası da bu tesisten çıkaracak. Buna inancım sonsuz. Bizler sizlerin teveccühü ile Galatasaray hizmet etme şansımız oldu. Galatasaray mali bağımsızlığına kavuştuğu gibi tesisleşmede eksikliğini de hızlı gideriyor. Destekle teşvik etmek lazım. Bu yolda başarılar kendilerine diliyorum" şeklinde konuştu.

ERDEN TİMUR: "EN ÖNEMLİ ŞEY GALATASARAY'IN BİRLİKTELİĞİ"

İki yıl boyunca herkes çok güzel zaman geçirdiklerini dile getiren Erden Timur, "Ben taraftar olarak Galatasaray’ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Tüm camiada üyelerimiz de biliyor. Sportif AŞ’de yönetici olduktan sonra dış dünyada iletişim kurduktan sonra o kadar büyük ve saygı görülen bir camia, potansiyelimizin çok azını kullanıyoruz. En önemli şey Galatasaray’ın birlikteliği. Maalesef yaralanmaya müsait bir birlik. Birliği muhafaza ettiğinizde şampiyonluklar geliyor, 45 yıl sonra tesis de yapılıyor. Herkesin emeği çok büyük" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de Dursun Özbek liderliğinde tam yol ilerlediklerini vurgulayarak, "Umarım ikinci şampiyonluğumuz da Dursun başkanımızla olur. Bu seçimi kazanırsak da gerçek 5. yıldız, çakma 5. yıldızlara gönderme Dursun başkan liderliğinde olur" ifadelerini kullandı.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

KEMERBURGAZ TESİSLERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galatasaray, Florya'da bulunan Metin Oktay Tesisleri'nden, Kemerburgaz'daki yeni tesislerine taşınmak için gün sayıyor.

Sarı-kırmızılıların yeni futbol merkezi olacak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar ise tüm hızıyla devam sürüyor. Binanın cephesinin yakın zamanda kapanacağı, iç alandaki çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Sahaların altyapısıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının 2024-2025 sezonunu buradaki tesislerde açacağını ifade etmişti.