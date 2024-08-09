Galatasaray - Hatayspor ilk 11'ler

09 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 20:16

Fenerbahçe, Yiğit Fidan'ı transfer etti! Anlaşma 4 yıllık

Fenerbahçe, Yiğit Fidan'ı transfer etti! Anlaşma 4 yıllık

2024-25 Trendyol Süper Lig'i bugün başlıyor! İşte bu sezon Süper Lig'de yarışacak takımların kariyerleri

2024-25 Trendyol Süper Lig'i bugün başlıyor! İşte bu sezon Süper Lig'de yarışacak takımların kariyerleri

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Diack, Massanga, Bamgboye, Fernandes, Strandberg, Rui Pedro

GALATASARAY AÇILIŞ MAÇINDA KAYBETMİYOR

Galatasaray, evinde çıktığı son 11 sezon açılış maçını da galibiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonundan bu yana sahasında oynadığı 11 ilk hafta maçının tamamını 3 puanla kapatarak başarılı bir başlangıç yaptı.