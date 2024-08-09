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Galatasaray - Hatayspor ilk 11'ler

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 20:16
Galatasaray - Hatayspor ilk 11&#039;ler

Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında Galatasaray ve Hatayspor karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler...

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Diack, Massanga, Bamgboye, Fernandes, Strandberg, Rui Pedro

GALATASARAY AÇILIŞ MAÇINDA KAYBETMİYOR

Galatasaray, evinde çıktığı son 11 sezon açılış maçını da galibiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonundan bu yana sahasında oynadığı 11 ilk hafta maçının tamamını 3 puanla kapatarak başarılı bir başlangıç yaptı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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