Galatasaray - Hatayspor ilk 11'ler
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 20:16
Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında Galatasaray ve Hatayspor karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler...
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Diack, Massanga, Bamgboye, Fernandes, Strandberg, Rui Pedro
GALATASARAY AÇILIŞ MAÇINDA KAYBETMİYOR
Galatasaray, evinde çıktığı son 11 sezon açılış maçını da galibiyetle tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonundan bu yana sahasında oynadığı 11 ilk hafta maçının tamamını 3 puanla kapatarak başarılı bir başlangıç yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com