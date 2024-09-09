Galatasaray iç transferde gaza bastı: 7 isimle zamlı yeni sözleşme yapılacak!

09 Eylül 2024 11:15 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:20

Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, iç transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, 7 yıldızının sözleşmesini maaşlarına düzenleme yaparak uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray'da yönetim, transfer döneminin bitimine kısa süre kalan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da iç transferde harekete geçmeye hazırlanıyor.

ESKİLERİN MAAŞLARI ARTIRILACAK

Cimbom, yeni transferlerin artırdığı maaş ortalaması nedeniyle eski oyuncuların ücretlerinde iyileştirmeye gidecek. 13 Eylül’de bitecek transfer döneminin ardından iç transfere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, son dönemde takıma büyük katkı veren isimlerin mağduriyetini giderecek.

BARIŞ ALPER VE ABDÜLKERİM'E DEV ZAM!

Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye’de transferinin sona ereceği cuma gününe kadar takviye planları yapan sarı-kırmızılılarda gelecek hafta iyileştirmeler için görüşmeler başlayacak

İlk planda Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerle masaya oturacak yönetim, bu oyuncuların ücretlerinde ciddi bir zam yapacak.

İKİ MİLLİ YILDIZA 70 MİLYON TL

Galatasaray yönetimi, takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper ile Abdülkerim’in yıllık ücretlerini yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı ifade edildi.

5 FUTBOLCUNUN DAHA MAAŞI ARTIRILACAK

Galatasaray’da yine Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün gibi isimlere de zam yapılarak yıllık ücretlerinin arttırılacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin bu hamleyle beraber özellikle yerli futbolcuların motivasyonlarını yukarı çekmeyi planladığı kaydedildi.