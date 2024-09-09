Galatasaray'ın Filip Kostic transferinde geri adım atmasının nedeni ortaya çıktı! Polonyalı Nicola Zalewski ile anlaşma sağladı

09 Eylül 2024 09:53 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:21

Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin imza için İstanbul'a getirdiği Filip Kostic'te geri adım atmasının nedeni ortaya çıktı. Cimbom, Roma'nın Polonyalı yıldızı Nicola Zalewski ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar...

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Transferde kanatlara ve orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, Roma'nın Polonyalı yıldızı Nicola Zalewski'yi kadrosuna katıyor.

NİCOLA ZALEWSKİ ASLAN OLUYOR

Sarı-kırmızılılar, Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına 4 gün kala 22 yaşındaki Polonyalı sol kanat Nicola Zalewski'nin transferini bitirme noktasına getirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI, BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Nevzat Dindar'ın haberine göre; 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle son detayları görüşüyor.

Kanatta ve orta sahada forma giyebilen genç futbolcu için Galatasaray'ın Roma'ya 5-6 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği ifade ediliyor.

GEORGE GARDİ TRANSFERDE DEVREDE!

Nicola Zalewski transferinde Galatasaray adına süreci İtalya'dan gelen diğer transferlerde olduğu gibi yine George Gardi yürütüyor.

George Gardi son olarak Avrupa'da büyük ses getiren Victor Osimhen transferinde süreci yöneten isim olmuştu.

AVRUPA LİGİ'NDE FORMA GİYEMEYECEK

Zalewski'nin Galatasaray'a transferinin resmiyet kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında forma giyemeyecek.

Polonyalı oyuncu devre arasında kadar sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında süre alabilecek.

DÜN OYNANAN HIRVATİSTAN MAÇINDA OYNADI

Polonyalı oyuncu dün Uluslar Ligi'nde oynanan ve 1-0 kaybedilen Hırvatistan maçında 90 dakika forma giydi.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINA GİRDİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen Zalewski, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 33 maçta 3 asistlik performans sergiledi.

Roma ile olan sözleşmesinin son senesine giren 22 yaşındaki futbolcu bu sezon ise takımıyla 3 maçta 142 dakika süre alırken skor katkısı sağlayamadı.