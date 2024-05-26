Galatasaray ile Fenerbahçe sosyal medyada karşılıklı paylaşımlar yaparak atıştı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 23:50 - Güncelleme : 26 May 2024 23:54
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin sosyal medya hesapları karşılıklı atıştı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sosyal medyada atıştı.
Galatasaray yaptığı ilk paylaşımda "Hediyeniz yola çıktı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe bu paylaşımı alıntılayarak cevapladı ve "Kargonuz teslim edilemedi" ifadelerini kullandı.
Son olarak Galatasaray Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayıp "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." notunu düştü.
Kaynak: tgrthaber.com.tr