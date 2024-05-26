Galatasaray ile Fenerbahçe sosyal medyada karşılıklı paylaşımlar yaparak atıştı!

26 May 2024 23:50 - Güncelleme : 26 May 2024 23:54

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı! 'Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik'

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı! 'Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik'

Son dakika! THY EuroLeague'de şampiyon Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos oldu!

Son dakika! THY EuroLeague'de şampiyon Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sosyal medyada atıştı.

Galatasaray yaptığı ilk paylaşımda "Hediyeniz yola çıktı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe bu paylaşımı alıntılayarak cevapladı ve "Kargonuz teslim edilemedi" ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayıp "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." notunu düştü.