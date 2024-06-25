Galatasaray istiyordu Beşiktaş bitirdi! Rafa Silva Kartal oluyor: Anlaşma sağlandı

25 Haziran 2024 14:38 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:19

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından bir yıldız transferine daha imza atmaya hazırlanıyor.

RAFA SİLVA İLE 3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI!

Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferinde de sona yaklaştı.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

Portekizli futbolcu Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva'nın Beşiktaş için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Rafa Silva ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve teklif sunduğu iddia edilmişti.

52 MAÇTA 22 GOL-15 ASİST

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro civarında gösterilen Portekizli yıldızın sözleşmesi bu ay sona ermişti.

RAFA SILVA KİMDİR?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993'te Portekiz'in Forte da Casa kentinde dünyaya geldi. Futbola Povoense Formaçao altyapısında başladı. 2004 yazında Alverca altyapısına transfer oldu ve 2011'e kadar tüm yaş kategorilerinde forma giydi. 2011 yazında Feirense U19'a imza atmasının ardından 2012'de A takıma yükseldi.

Başarılı bir yıl geçiren Rafa Silva, 2013'te ise 496 bin Euro'ya Braga'nın yolunu tuttu. 3 yıl burada top koşturan Portekizli yıldız, 2016'da 16 milyon Euro bonservisle Benfica'ya imza attı. Portekizli yıldız uzun yıllardır Benfica forması giyiyordu.