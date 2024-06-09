Galatasaray kaptanı Muslera emeklilik kararını açıkladı!

09 Haziran 2024 23:30 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 23:41

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Uruguay basınına konuşan 37 yaşındaki file bekçisi, "Ayrılma durumunu eşimle konuştum ama Türkler açıkça bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

'URUGUAY'A DÖNMEYECEĞİM ANLAMINA GELMİYOR'

Galatasaray ile sözleşme yenilenmesi hakkında konuşan Muslera, "Şimdi sözleşme yenileme kararım Avrupa kariyerimi Türkiye'de bitirmem anlamına gelir. Bu Uruguay'a dönüp oynayacağım anlamına gelmiyor ama ne olacağını bilemezsiniz. Önümüzdeki sezona odaklandım ve sonra bir karar vereceğim" dedi.

Ailesinin Uruguay'da olduğunu belirten başarılı kaleci, "Ailemin burada olmasına karar verdik çünkü çocukların orada okula gitmesi zor olacaktı. Galatasaray'daki sözleşmemin bitimine 1 yıl kaldı" dedi.

'BAĞLARIMI KOPARMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Galatasaray ile bağlarını koparmasının mümkün olmadığına değinen Fernando Muslera, "Uruguay'da amatör kümede bir takımım var, Sportivo Bella Italia. Bu beni çok etkileyen bir şey. Galatasaray ile bağlarımı koruyacağım çünkü orada geçirdiğim onca yılın ardından bağlarımı koparmam mümkün değil ama hayatım Uruguay'da devam edecek" ifadelerini kullandı.