Jose Mourinho'dan seçim sonrası dikkat çeken paylaşım!

09 Haziran 2024 22:41 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 22:45

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yapılan seçimli genel kurulda geçerli 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alarak görev süresini 3 sene daha uzattı.

MOURINHO: HAYDİ FENERBAHÇE

Tarihi seçim sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da taraftarlara çağrıda bulundu.

Portekizli hoca, imza töreninden bir anı paylaşarak "Özel bir kulüp. Haydi Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.