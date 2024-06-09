TFF, Ali Koç ve yönetim kurulunu kutladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 21:27
TFF, Fenerbahçe'de 3. kez başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik etti.
TFF, yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç ve yönetim kurulunu kutladı.
Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada:
"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr