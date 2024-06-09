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TFF, Ali Koç ve yönetim kurulunu kutladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 21:27
TFF, Ali Koç ve yönetim kurulunu kutladı

TFF, Fenerbahçe'de 3. kez başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik etti.

TFF, yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç ve yönetim kurulunu kutladı.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

TFF, Ali Koç ve yönetim kurulunu kutladı

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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