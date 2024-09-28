Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 19:02
Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında sarı-kırmızılı takım evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​'de Galatasaray​ evinde Kasımpaşa​'yı konuk ediyor. 

DAKİKA SKOR

1'▶️ Maç başladı.

 

 

İLK 11'LER

Galatasaray:Muslera​, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Jakobs, Yunus, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Osimhen, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Fall, Ribeiro, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa, Opoku, Aytaç Kara, Yasin Özcan, Antonin Barak

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
trendyol süper liggalatasaraykasımpaşamuslera

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...