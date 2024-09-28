Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 19:02
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında sarı-kırmızılı takım evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
DAKİKA SKOR
1'▶️ Maç başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray:Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Jakobs, Yunus, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Osimhen, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Fall, Ribeiro, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa, Opoku, Aytaç Kara, Yasin Özcan, Antonin Barak
Kaynak: tgrthaber.com