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Menemenspor – Vanspor maçının yayıncısı bulunmuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Eylül 2024 18:15 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 18:21
Menemenspor – Vanspor maçının yayıncısı bulunmuyor

TFF 2. Lig'de oynanacak olan Menemenspor - Vanspor mücadelesi bu akşam 19.00'da başlayacak. Taraftarların heyecanla beklediği müsabakanın hangi kanalda yayınlandığı da gündeme geldi.

28 Eylül Cumartesi günü maç takvimi yayınlandı. Buna göre bugün TFF 2. Lig'de ve Süper Lig​'de karşılaşmalar oynanacak.

Futbolseverlerin beklediği Menemenspor maçının nereden izleneceğinin açıklanması da bekleniyor.

MENEMENSPOR - VANSPOR​ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

TFF 2. lig'de oynanacak olan müsabaka 28 Eylül günü oynanıyor. Takip etmek isteyenler yayınlanacağı kanalın duyurulmasını bekliyordu.

Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor. Buna göre karşılaşma canlı olarak yayınlanmayacak.

Menemenspor – Vanspor maçının yayıncısı bulunmuyor - 1. Resim

MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye Futbol​ Federasyonu TFF 2. Lig'de oynanacak karşılaşmaların saatini ve tarihini duyurmuştu. Takvime göre Menemenspor ile Vanspor'un müsabakası 28 Eylül Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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Fatih28 Eylül 2024 18:23

Bu akşam maç izlemek için çok heyecanlıyım Umarım Menemenspor kazanır

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