Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki tartışmalı pozisyonları eski hakemler yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?

29 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:49

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların 3-0 öne geçtiği ve ikinci yarıda 3-3'e yakalandığı karşılaşmaya tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. beIN Trio hakem üçlüsü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'in 7. haftasında Galatasaray​ ile Kasımpaşa​ karşı karşıya geldi.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALDI

Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp üstlendi. VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev aldı.

MAÇA TARTIŞMALI POZİSYONLAR DAMGA VURDU

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler canlı yayında değerlendirdi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, tartışmalı pozisyonları ve hakemlerin verdiği kararları yorumladı.

İşte beIN Trio ekibinin değerlendirmeleri:

"Victor Osimhen'in golden önce elle teması var mı?"

Bahattin Duran: Gol nizami.

Deniz Çoban: Bir şey yok.

Bülent Yıldırım: Ele temas görmedim.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Mauro Icardi golden önce faul yaptı mı?"

Deniz Çoban: Orada Mauro Icardi geri geri gidiyor ve dengesini sağlamak istiyor. Fotoğraf olarak faul diyebilirsiniz. Ancak Icardı topu ayak içi ile kontrol ettikten sonra geri adım atıyor ve ayak ucuyla rakibine basıyor. Arkadaki oyuncunun hareketlerini kısıtladığını düşünmüyorum. Normal akışta golü vermek en doğru karar.

Bahattin Duran: Nicholas Opoku ile Icardi'nin birbirine teması var. Onun da diziyle Icardi'yi bozduğunu da söyleyebiliriz. Opoku da ayağını uzatıyor. Oyuncular geri gelirken ayağınızı geri atmak durumundasınız. Icardi ayağı rakibe temas edince hemen kaldırıyor ve dönüyor. Bence devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Opoku, rakip sırtı kaleye dönükken, rakibini kaleye döndürmemek istiyor. Icardi de ilk fırsatta dönerek topa vuracak. Futbol içinde temiz bir mücadele, temiz bir gol.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Kasımpaşa'nın VAR müdahalesi ile iptal edilen penaltı kararı doğru mu?"

Deniz Çoban: Hakem görmüyor, yardımcıya bakıyor. Sanırım o şekilde karar verdi. Zaten burada top Ismael Jakobs'un sağ eline temas ettiyse bile, pozisyon ceza sahası dışında. Açılardan eline değdiğini anlamıyoruz. Göğüsten ele gelmiş olabilir. VAR, hiç olmayacak iki açıdan hakeme pozisyonu gösterdi. Orta hakem bu açılardan nasıl ele gelmediğine karar verdi? Bence el yok, ancak VAR ispatlayamadı. Burada iptal ceza sahası dışında diye iptal edilmeliydi.

Bahattin Duran: Bence de eline top gelmiyor. Bence Ali Şansalan, VAR'da tecrübesiyle iptal etti.

Bülent Yıldırım: Ele temas görmüyorum. Zaten pozisyon dışarıda. VAR da kendine emin olduğu için ele temas olmadığını dile getirdi. Seçilen görüntü açıları bence de doğru değil.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararı doğru mu?"

Deniz Çoban: Penaltı benim için çok net. Oyuncu arkada adam olduğunu ve topa vurduğunu biliyor. O elini indirecek.

Bahattin Duran: Oyuncu havaya çıktıktan sonra doğal olmayan şekilde kolunu açtı. Açık ve net penaltı. İlk penaltı iptali 4 dakika 26 saniye, ikinci penaltı 5 dakika 3 saniye! Bu ikisi 9 dakika 29 saniye. Toplamda 17 dakika 2 saniye maç durdu! 17 dakikaya, 6 dakika uzatma veremezsiniz!

Bülent Yıldırım: İzlerken 1-2 saniyede penaltı olduğuna karar verdik. Bu kadar geç karar vermeleri enteresan. Çok net bir penaltıydı, uzun sürmesini merak ettim.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Kasımpaşa'nın üçüncü golünde ofsayt var mı?"

Deniz Çoban: Maçı izlerken ofsayt gibi geldi. Çıkarsa çok ufak farkla ofsayt çıkar. Victor Nelsson kaleye daha yakın gibi duruyor. Çizgi maçta gelmedi. Yine de yönetmene sorduk, çizgi gelmemiş. Bu görüntüü gördükten sonra da ofsayt değil gibi düşünüyorum.

Bahattin Duran: Gol nizami ama çizgi çekilmesi daha iyi olurdu.

Bülent Yıldırım: Burada ofsayt yok gibi görüntülerle.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)