Okan Buruk hakemi tehdit etti, kameralar anbean kaydetti! Gözler PFDK'da 

29 Eylül 2024 09:06 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 09:12

Süper Lig'de 3-0 öne geçtiği maçta uzatmada Kasımpaşa ile son saniyelerde yediği golle 3-3 berabere kalan Galatasaray'da moraller bozuldu. Maçın 83. dakikasından teknik drektör sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk'un rakibe verilen penaltı kararı sonrası hekeme yönelik söylemi gündeme oturdu. Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan sözler sonrası gözler PFDK'da!

Süper Lig​'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa​'yı konuk eden Galatasaray​ kendisi açısından trajik bir sonla sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar ilk yarıda 3-0 öne geçerken kalan bölümünde bu avantajı kullanamadı. Sahadan 90+5'te yediği golle 3-3 berabere ayrılan Galatasaray, 2 puanın yanı sıra lige 7'de 7 yaparak başlama ve kendi rekorunu kırma şansını da yitirdi.

"BİR DAHA BURADA MAÇ YÖNETEMEZ"

Diğer yandan karşılaşmanın 83. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır'ın Kasımpaşa lehine penaltı verdiği anda yaşananlar gündeme oturdu. Penaltı kararı sonrası yayıncı kuruluş kameralarının döndüğü Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​'un hakemi tehdit ettiği görüldü. Sahanın içine doğru girerek hakeme seslenen Buruk'un, "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" dediği duyuldu.

Bu olayın ardından gözler salı günü açıklanması beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerine çevrildi.