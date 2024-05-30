Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi
Galatasaray’dan yaz transfer döneminde ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu, La Liga ekibi Real Sociedad ile prensip anlaşmasına vardı. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı. İspanyollar, 12+3 milyon Euro önerirken, Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...
Ligin son virajında formasını Barış Alper ve Hakim Ziyech'e kaybeden Kerem Aktürkoğlu’nun şampiyonluk kutlamalarındaki tavrı ve açıklamaları “Veda” olarak yorumlanmıştı.
REAL SOCİEDAD İLE ANLAŞMAYA VARDI
İspanya'da forma giymeye sıcak bakan sarı-kırmızılı futbolcunun La Liga ekibi Real Sociedad ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Bunun üzerine iki kulüp arasındaki pazarlığın başladığı, İspanyol kulübünün yetenekli futbolcu için 12 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 15 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.
GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR!
Galatasaray'ın teklif edilen bu rakamı yetersiz bulduğu ve artırılmasını istediği öne sürüldü.
MLS’ten de milli futbolcuya ilgi olduğu ve 5 milyon Euro'luk teklif geldiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'nun altında bir satışa sıcak bakılmadığı kaydedildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YERİNE İKİ YERLİ
Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun satışından gelecek parayla Alanyaspor’dan Oğuz Aydın ve Adana Demirspor’dan Yusuf Sarı’nın transferini gerçekleştireceği vurgulandı.
Teknik Direktör Okan Buruk’un 2 yerli futbolcunun transferi için olumlu rapor verdiği ifade edildi.