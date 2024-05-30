Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi

30 May 2024 10:25 - Güncelleme : 30 May 2024 10:34

Ligin son virajında formasını Barış Alper ve Hakim Ziyech'e kaybeden Kerem Aktürkoğlu’nun şampiyonluk kutlamalarındaki tavrı ve açıklamaları “Veda” olarak yorumlanmıştı.

REAL SOCİEDAD İLE ANLAŞMAYA VARDI

İspanya'da forma giymeye sıcak bakan sarı-kırmızılı futbolcunun La Liga ekibi Real Sociedad ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine iki kulüp arasındaki pazarlığın başladığı, İspanyol kulübünün yetenekli futbolcu için 12 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 15 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR!

Galatasaray'ın teklif edilen bu rakamı yetersiz bulduğu ve artırılmasını istediği öne sürüldü.

MLS’ten de milli futbolcuya ilgi olduğu ve 5 milyon Euro'luk teklif geldiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'nun altında bir satışa sıcak bakılmadığı kaydedildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YERİNE İKİ YERLİ

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun satışından gelecek parayla Alanyaspor’dan Oğuz Aydın ve Adana Demirspor’dan Yusuf Sarı’nın transferini gerçekleştireceği vurgulandı.

Teknik Direktör Okan Buruk’un 2 yerli futbolcunun transferi için olumlu rapor verdiği ifade edildi.