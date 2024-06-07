Galatasaray Okan Buruk ile sözleşme yeniledi: Alacağı net ücret belli oldu!

07 Haziran 2024 19:25 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 19:43

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yeniledi. Galatasaray’ın 2 yıllığına yeniden anlaştığı Teknik Direktör Okan Buruk’un yeni sözleşmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik Direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110 milyon 250 bin TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir.”

İmza töreninde sarı-kırmızılı takımın "2000 ruhunu" yakaladığını kaydeden Özbek, "Galatasaray'da hedefler hep büyüyerek devam eder. O dönem dört sene arka arkaya şampiyon olduk, UEFA Kupası'nı aldık. Hedefimiz 25 sene önce yakalanan hedefleri geçmek. Onun için Galatasaray'ın başındayız. Geçmiştekilerle yetinmek istemiyoruz. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son 2 yılda oluşturduğu hakimiyetle birlikte, rakiplerinin birtakım transferler ve planlamalar yaptığını aktaran Özbek, "Onları, sahada kalmaya ve orada rekabet etmeye davet ediyorum. Umarım rekabetin sahada kalması gerektiğini kabul edip buna uygun davranırlar." şeklinde konuştu.

ERDEN TİMUR'A TEKLİF

Başkan Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden ayrılan Erden Timur'u 2016 yılında kendisinin davet davet ettiğini ve forma sponsoru olması için ikna ettiğini belirterek, sonraki dönemde çok güzel çalıştıklarını söyledi.

Erden Timur'a yeni dönemde de devam etmesi için teklifte bulunduğunu anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştirilere açık ve şeffaf bir kulüp. Tarihi 1905'ten gelmiyor, daha öncesinden geliyor. Her yönetim eleştirildi. Benim ilk dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Bana 'Daha önceki döneminizdeki gibi değilsiniz' deniyor. Birtakım tecrübeler edindik. Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine her zaman açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır. Onun için Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."

Erden Timur'un kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini anlatan Özbek, "Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ve ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. 'Başkan olacaktım, olmadım' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm. Kimse Galatasaray'a küsemez. Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın. Hizmet için koltuk davası bizde yok. Bu yüzden dünya markasıyız." diye konuştu.

Özbek, Erden Timur'un ayrılmasının ardından transferleri kimin yürüteceği sorusuna, "Galatasaray Sportif AŞ'deki kadro transferi yürütüyor. Buranın da başkanı dün bendim, bugün de benim. Yapılan bütün transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım. Her olayın sorumlusu başkandır, bunun böyle bilinmesinde fayda var." yanıtını verdi.

Fenerbahçe Kulübünün hafta sonunda yapılacak olağan genel kuruluyla ilgili soru üzerine Özbek, "Bize rakip fark etmez. Aziz Bey ile de Ali Bey ile de çalıştım. Fenerbahçe'yi ilgilendiren konu. En iyisini seçeceklerdir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEF 5. YILDIZ"

Teknik direktör Okan Buruk ise Galatasaray'ın her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda bunu en çok başaran takım olduğunu belirterek, "Hedef 25. şampiyonluk, hedef 5. yıldız. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon olacak." dedi.

Sarı-kırmızılı camianın kupalarla mutlu olduğunu dile getiren Buruk, "Kupalara her zaman aday olan, taraftarıyla birlikte çok güçlü bir takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Beni buraya layık gördüğü için sayın başkanıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. İlk günkü motivasyonumuz neyse, şimdi de aynı motivasyondayız. İnşallah daha nice kupalara, başarılara ulaşacağız. Hedefimiz tekrar şampiyonluk, Avrupa'da başarı." diye konuştu.

"3 KUPA KAZANDIK"

İki şampiyonluk yaşadıklarını ve verdikleri sözleri tuttuklarını aktaran Buruk, "İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payının olup olmamasıyla ilgili soruya, "Görüşmelerde ben yoktum." diyerek esprili bir yanıt veren Buruk, "Her takım için teknik direktör çok önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. 4 takım da yarışın içinde olacak ve geçen yıldan daha çekişmeli bir sezon olacak. Rekorları rakiplerimiz olduğu için kırıyoruz. Bu rekabetin içinde yine büyük başarılara ulaşmak istiyoruz. Biz sadece kendi takımımıza odaklanacağız. Bunu yaptığımızda ligin en iddialı takımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ACİL SAĞ BEK ALINACAK"

Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."

Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in kiralanmasıyla ilgili soruya, "Yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, transfer döneminde birçok futbolcunun isminin geçtiğini, forvet için hazırlıklarının devam ettiğini ancak Michy Batshuayi ile ilgili transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Buruk, Türk kökenli Alman futbolcuyu herkesin kadrosunda görmek isteyeceğini ama yıldız oyuncunun Katalan ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydetti.