Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray, PAOK ile anlaşma sağladı: "Resmi açıklama bekleniyor"

Galatasaray, PAOK ile anlaşma sağladı: "Resmi açıklama bekleniyor"

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:11
Galatasaray, PAOK ile anlaşma sağladı: &quot;Resmi açıklama bekleniyor&quot;

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u 25 Eylül'de Rams Park'ta konuk edecek. Yunanistan basını, Galatasaray ile PAOK'un deplasman tribünü bilet sayısı konusunda prensip anlaşmasına vardığını ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi​'nde perdeyi PAOK​ maçıyla açacak.

25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Rams Park​'ta oynanacak maç öncesi Yunanistan​ basını dikkat çeken bir haber geçti.

Galatasaray, PAOK ile anlaşma sağladı: "Resmi açıklama bekleniyor" - 1. Resim

GALATASARAY İLE PAOK ANLAŞTI

SDNA'da yer alan habere göre; Galatasaray ve PAOK, deplasman tribünü bilet sayısı konusunda prensip anlaşmasına vardı.

2 BİN YUNAN TARAFTAR YERİNİ ALACAK

Haberde; 2 binden fazla PAOK taraftarının RAMS Park'taki yerini alacağı vurgulanırken, detayların da kısa süre içinde resmen açıklanacağı ifade edildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
galatasaraypaokuefa avrupa ligirams parkyunanistan
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe18 Eylül 2024 14:13

Biletlerin erken satışa çıkması güzel olur galatasaraylılar mutlu olur

Sonraki Haber Yükleniyor...