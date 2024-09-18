Galatasaray, PAOK ile anlaşma sağladı: "Resmi açıklama bekleniyor"
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:11
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u 25 Eylül'de Rams Park'ta konuk edecek. Yunanistan basını, Galatasaray ile PAOK'un deplasman tribünü bilet sayısı konusunda prensip anlaşmasına vardığını ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perdeyi PAOK maçıyla açacak.
25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Rams Park'ta oynanacak maç öncesi Yunanistan basını dikkat çeken bir haber geçti.
GALATASARAY İLE PAOK ANLAŞTI
SDNA'da yer alan habere göre; Galatasaray ve PAOK, deplasman tribünü bilet sayısı konusunda prensip anlaşmasına vardı.
2 BİN YUNAN TARAFTAR YERİNİ ALACAK
Haberde; 2 binden fazla PAOK taraftarının RAMS Park'taki yerini alacağı vurgulanırken, detayların da kısa süre içinde resmen açıklanacağı ifade edildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Biletlerin erken satışa çıkması güzel olur galatasaraylılar mutlu olur