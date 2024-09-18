Galatasaray, PAOK ile anlaşma sağladı: "Resmi açıklama bekleniyor"

18 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:11

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u 25 Eylül'de Rams Park'ta konuk edecek. Yunanistan basını, Galatasaray ile PAOK'un deplasman tribünü bilet sayısı konusunda prensip anlaşmasına vardığını ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...