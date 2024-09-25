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Galatasaray - PAOK maçı muhtemel 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 20:12 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 20:18
Galatasaray - PAOK maçı muhtemel 11&#039;leri belli oldu!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor. Yunan temsilcisi PAOK karşısında sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel 11'i belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi​'nde yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray​ evinde Yunan takımı PAOK​'u konuk edecek.

İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri..

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Kaptan Fernando Muslera​ başta olmak üzere Hakim Ziyech​ ve Roland Sallai PAOK maçında süre alamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı mücadele veren Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera gördüğü direkt kırmızı kart sonucu 3 maç ceza almıştı.

Ayrıca Fas Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Ziyech ve UEFA Kadrosuna ismi verilmeyen Sallai bu maçta forma şansı bulamayacak olan isimler arasında.

UEFA Fernando Muslera nın cezasını açıkladı | beIN SPORTS Türkiye - beinsports.com.tr/

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Kaynak: tgrthaber.com
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