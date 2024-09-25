Galatasaray - PAOK maçı muhtemel 11'leri belli oldu!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor. Yunan temsilcisi PAOK karşısında sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel 11'i belli oldu...
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray evinde Yunan takımı PAOK'u konuk edecek.
İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri..
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda Kaptan Fernando Muslera başta olmak üzere Hakim Ziyech ve Roland Sallai PAOK maçında süre alamayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı mücadele veren Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera gördüğü direkt kırmızı kart sonucu 3 maç ceza almıştı.
Ayrıca Fas Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Ziyech ve UEFA Kadrosuna ismi verilmeyen Sallai bu maçta forma şansı bulamayacak olan isimler arasında.