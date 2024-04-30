Galatasaray - Sivasspor maçı 5 Mayıs Pazar 19.00'da oynanacak

30 Nisan 2024 22:22 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 22:32

Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'de mücadele devam ediyor. Bu haftanın en dikkat çeken maçlarından biri ise Galatasaray ile Sivasspor arasındaki karşılaşma. Futbol severler, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor ve maç ile ilgili detayları araştırıyor. Maç hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde!

Galatasaray - Sivasspor maçı, 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da gerçekleşecek.

Futbol tutkunları, bu tarihi ve saati heyecanla beklemeye başladılar.

Maçın canlı yayın bilgileri henüz açıklanmadı.

Ancak, Türkiye'deki birçok spor kanalı ya da dijital platformun maçı canlı olarak yayınlaması bekleniyor.

Galatasaray ve Sivasspor taraftarları, maçı izlemek için gerekli olan yayın bilgilerini takip etmeye devam edecekler.