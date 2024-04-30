Galatasaray'da seçime kısa süre kala Dursun Özbek'in listesi belli oldu!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da seçim heyecanı yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yeniden aday olacağını resmen açıklarken listesini de belirlemeye başladı. İşte detaylar...
Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul 18 Mayıs tarihinde yapılacak. Kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci oturum 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılması beklenen başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu resmen açıkladı.
HENÜZ RAKİBİ YOK
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını "25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım." sözleriyle açıklamıştı.
Seçime kısa bir süre kala Özbek'in karşısına rakip olarak henüz kimse adaylığını açıklamadı. Tek adaylı seçimlere alışkın olmayan sarı-kırmızılı camiada en az 1 üyenin daha seçimlerde aday olması bekleniyor.
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ NETLEŞİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in listesi de şekillenmeye başladı.
İşte yönetim kurulunda yer alacak isimler:
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
İbrahim Hatipoğlu
Mehmet Cibara
Ali Yüce
Eray Yazgan
Bora Bahçetepe
Can Natan
Fatih Demircan
Emir Aral
Ömer Sarıgül
ERDEN TİMUR BİLMECESİ
Galatasaray'da son yılların başarılı yöneticilerinden ve mevcut yönetimde Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur'un yeni dönemde yönetimde yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.
Timur'un ailesine vakit ayıramadığı ve üstündeki iş yükünün çok yoğun olması nedeniyle yeniden görev almak istemediği ifade ediliyor.
ALBAYRAK YÖNETİMDE OLACAK MI?
Ayrıca uzun yıllar Galatasaray'da birçok başkanla çalışan ve şampiyonluklar yaşayan Abdurrahim Albayrak ismi de yüksek sesle konuşuluyor.
Başkan Özbek'in Albayrak ile görüştüğü iddia edilmişti. Albayrak'ın da listede yer alıp almayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.