Galatasaray'da seçime kısa süre kala Dursun Özbek'in listesi belli oldu!

30 Nisan 2024 21:20 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:24

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul 18 Mayıs tarihinde yapılacak. Kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci oturum 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılması beklenen başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu resmen açıkladı.

HENÜZ RAKİBİ YOK

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını "25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım." sözleriyle açıklamıştı.

Seçime kısa bir süre kala Özbek'in karşısına rakip olarak henüz kimse adaylığını açıklamadı. Tek adaylı seçimlere alışkın olmayan sarı-kırmızılı camiada en az 1 üyenin daha seçimlerde aday olması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ NETLEŞİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in listesi de şekillenmeye başladı.

İşte yönetim kurulunda yer alacak isimler:

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

İbrahim Hatipoğlu

Mehmet Cibara

Ali Yüce

Eray Yazgan

Bora Bahçetepe

Can Natan

Fatih Demircan

Emir Aral

Ömer Sarıgül

ERDEN TİMUR BİLMECESİ

Galatasaray'da son yılların başarılı yöneticilerinden ve mevcut yönetimde Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur'un yeni dönemde yönetimde yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Timur'un ailesine vakit ayıramadığı ve üstündeki iş yükünün çok yoğun olması nedeniyle yeniden görev almak istemediği ifade ediliyor.

ALBAYRAK YÖNETİMDE OLACAK MI?

Ayrıca uzun yıllar Galatasaray'da birçok başkanla çalışan ve şampiyonluklar yaşayan Abdurrahim Albayrak ismi de yüksek sesle konuşuluyor.

Başkan Özbek'in Albayrak ile görüştüğü iddia edilmişti. Albayrak'ın da listede yer alıp almayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.