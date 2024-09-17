Galatasaray transfer edememişti: Nicola Zalewski için ezeli rakip devrede!

17 Eylül 2024 11:48 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:49

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferini sonuçlandıramadığı Nicola Zalewski için ocak ayında yeniden hamle yapacak. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın transferin son günlerinde transfer etmeye çalıştığı Polonyalı kanat oyuncusunu devre arasında renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

Son dakika | Süper Lig'de derbi tarihi ve saatleri belli oldu

Son dakika | Süper Lig'de derbi tarihi ve saatleri belli oldu

Alex Oxlade-Chamberlain​ gitmeyince eli kolu bağlanan Beşiktaş​, ocak ayında sürpriz bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFERE CHAMBERLAİN ENGELİ

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıramayınca mecburen kadroya dahil etti.

İngiliz oyuncunun ara transfer dönemine kadar takımda kalması nedeniyle sol kanada takviye yapılamadı.

LİSTE BAŞI NİCOLA ZALEWSKİ​

Transfer sezonunun yeni bitmesine rağmen siyah-beyazlı takımın idarecileri çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, ara transfer dönemi için Nicola Zalewski'yi listenin ilk sırasına yazdı.

ROMA​'NIN KAPISI ÇALINACAK

Hem orta saha hem de sol kanat ile bek de oynayabilen Polonyalı futbolcuyu bu süreçte takip edecek olan Beşiktaş, istediği ayrılıkların gerçekleşmesi halinde ara transfer döneminde 21 yaşındaki oyuncu için Roma'nın kapısını çalacak.

GALATASARAY​, ZALEWSKİ'Yİ İKNA EDEMEDİ

Galatasaray, transferin son saatine kadar Zalewski için büyük uğraş vermiş, kulübüyle anlaşılmasına rağmen, oyuncuyu bir türlü ikna edemedi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI!

Sözleşmesinin son yılına giren Zalewski, Galatasaray'ın teklifini kabul etmemesi ve yeni kontrat imzalamamasının ardından İtalyan kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Polonyalı oyuncunun devre arasında Roma'dan ayrılması ya da yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen Polonyalı oyuncu, bu sezon Roma formasıyla 3 maçta forma giydi.