Galatasaray'da Mauro Icardi Fenerbahçe derbisi için gözünü kararttı!
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında sahaya çıkmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar...
Trednyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Dev derbi öncesi Galatasaray'da sakatlığı süren Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı.
MAURO ICARDİ'NİN SAKATLIĞI NE DURUMDA?
Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların Adana Demirspor'a konuk olduğu maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmıştı.
Icardi'nin yapılan kontrollerin ardından sağ üst arka adale grubunda 2. derece yırtık oluştuğu tespit edildi.
Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Icardi'nin sakatlık süresinin 2 hafta daha süreceğini söylemişti.
DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR!
Tedavisine Arjantin'de devam eden Icardi, İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde de sahaya çıkmak istiyor.
Haberde 30 yaşındaki futbolcunun, Okan Buruk'u arayarak, "Özel uçakla geleyim. Fenerbahçe maçına çıkayım." dediği öne sürüldü.
OKAN BURUK ACELE ETMİYOR
Okan Buruk'un bu talep üzerine Icardi'ye, tam iyileşmeden sahaya süremeyeceklerinin ve önce kontrolden geçmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Mauro Icardi, 1 gol ve 1 asiste imza attı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro civarında gösterilen Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.