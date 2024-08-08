Galatasaray ve Fenerbahçe transfer için peşindeydi! İlkay Gündoğan İstanbul'da: Geliş sebebi ortaya çıktı
Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan Türkiye'ye geldi. Havalimanında görüntülenen Türk asıllı Alman oyuncunun İstanbul'a geliş sebebi ortaya çıktı.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getiren İlkay Gündoğan ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı
İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL'DA
Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, iki günlük izninde soluğu İstanbul'da aldı. İspanyol basınında çıkan habere göre; Katalan kulübünde futbolculara verilen iki günlük izni İstanbul'da değerlendirmek isteyen İlkay Gündoğan havalimanında görüntülendi.
Haberde, gurbetçi oyuncunun Türk takımlarından transfer teklifi aldığı da hatırlatıldı.
TÜRKİYE'YE GELİŞ NEDENİ BELLİ OLDU
Havalimanında fotoğrafı paylaşılan Gündoğan’ın reklam çekimi için İstanbul’a geldiği belirtilirken; transfer görüşmeleri yapabileceği öne sürüldü.
KOYU GALATASARAY TARAFTARI
Koyu Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı." bilgisini paylaşmıştı.
BARÇA'DA 51 MAÇA ÇIKTI
33 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Geride kalan sezonda 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, takımına 5 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı.