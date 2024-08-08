Galatasaray ve Fenerbahçe transfer için peşindeydi! İlkay Gündoğan İstanbul'da: Geliş sebebi ortaya çıktı

08 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:33

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getiren İlkay Gündoğan ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL'DA

Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, iki günlük izninde soluğu İstanbul'da aldı. İspanyol basınında çıkan habere göre; Katalan kulübünde futbolculara verilen iki günlük izni İstanbul'da değerlendirmek isteyen İlkay Gündoğan havalimanında görüntülendi.

Haberde, gurbetçi oyuncunun Türk takımlarından transfer teklifi aldığı da hatırlatıldı.

TÜRKİYE'YE GELİŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Havalimanında fotoğrafı paylaşılan Gündoğan’ın reklam çekimi için İstanbul’a geldiği belirtilirken; transfer görüşmeleri yapabileceği öne sürüldü.

KOYU GALATASARAY TARAFTARI

Koyu Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı." bilgisini paylaşmıştı.

BARÇA'DA 51 MAÇA ÇIKTI

33 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Geride kalan sezonda 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, takımına 5 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı.