Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı: Rekor bonservis teklif edildi!

27 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:40

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek için Elias Jelert'i kadrosuna katmasının ardından gözünü 8 numaraya çevirdi. Cimbom orta saha transferi için kesenin ağzını açtı.

ZENİT İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Wendel için Zenit ile kurulan ilk temasta Rus ekibinin talebi 30 milyon euro oldu. Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle transfer yapmakta zorlanan ve yerine oyuncu almadan Brezilyalı orta sahayı bırakmak istemeyen Zenit işi yokuşa sürüyor.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ!

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Wendel için Zenit'in kapısını son kez çaldı ve teklifini rekor seviyeye çekti.

Haberde Galatasaray'ın teklifinin 20 milyon euro + sonraki satıştan pay olduğu ifade edildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE REKOR KIRILACAK!

Wendel'in bu rakam karşılığında Galatasaray'a imza atması halinde Brezilyalı futbolcu, hem sarı-kırmızılı takımın hem de Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KAPTIRDIĞI REKORU GERİ ALACAK!

17.05 milyon euro ile Jardel'e ait olan rekor geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'yi 19.50 milyon euro transfer etmesinin ardından kırılmıştı.

Galatasaray bu transferi belirtilen rakamlarla gerçekleştirirse kısa süre içinde Fenerbahçe'ye kaptırdığı rekoru kırarak tarihe geçecek.

ZENİT 25 MİLYON EURO NAKİT İSTİYOR!

Zenit'in pazarlıklarda 30 milyon eurodan 25 milyon euroya indiği ancak bu bedeli de nakit olarak talep ettiği öne sürülüyor.

35 MAÇTA 4 GOL-10 ASİST

Geride bıraktığımız sezonda toplam 35 maça çıkan Wendel 4 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.