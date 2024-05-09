Galatasaray yeni Sacha Boey'ini yine Fransa'da buldu!

09 May 2024 17:22 - Güncelleme : 09 May 2024 17:24

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Hakim Ziyech bir sezon daha Galatasaray'da kalıyor!

Trendyol Süper Lig'de bitime üç hafta kala üst üste ikinci şampiyonluk için büyük avantaj yakalayan Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlandı.

SAĞ BEKE SAEL KUMBEDİ HAMLESİ

Bu doğrultuda eksik bölgeleri için arayışlara başlayan Cimbom, sağ bekte Serge Aurier ile yola devam etmeyecek. Sarı-kırmızılılar bir süre önce Fransız ekibi Lyon'dan Sael Kumbedi'yi listesine almıştı.

Galatasaray scoutlarının bir süredir takip ettiği 19 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Takvim'in haberinde, Okan Buruk'un futbolcuyu beğendiği ve transferine onay verdiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takımın sağ bek, sağ açık ve sol bekte oynayabilen futbolcu için temaslarını sıklaştıracağı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında gösterilen Kumbedi'nin Lyon ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Le Havre altyapısından yetişen Sael Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı ve 3 asist yaptı.