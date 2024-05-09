Galatasaray'da Mertens krizi milyonluk anlaşma ile sonuçlandı! Kaya Temel'den yılın bombası

09 May 2024 16:43 - Güncelleme : 09 May 2024 16:44

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine kısa süre kaldı. Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe sezon boyunca üstün performans gösterdi. Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da takım içi transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

Yeni sezon için başarılı oyuncularıyla anlaşma yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, sezon boyunca attığı gollerle ve yaptığı asistlerle performansından bir hayli söz ettiren 37 yaşındaki Dries Mertens ile yeniden anlaşma yapmak için görüşmelere başladı.

ERDEN TİMUR MERTENS İLE BİR ARAYA GELİYOR

TGRT Haber TV'de Alper Altun'un sunumuyla yayınlanan 'Bi bakalım' programına konuk olan tgrthaber.com'un spor yazarı Kaya Temel, transferle ilgili son noktayı koydu. Driens Mertens için ayrılan bütçeyi ifade eden Kaya Temel şunları söyledi:

"Mertens bu sezon olağanüstü performans gösterdi. Sezonun başında yedek kalıyordu. 10 numara pozisyonunda Kerem Aktürkoğlu görev alıyordu. Ancak son 3 aydır özellikle antrenman performansından dolayı neredeyse her maç ilk 11’de başladı.

Galatasaraylı taraftarlar zaten Mertens’in performansından geçtiğimiz sezon çok memnundu ancak bu sene bambaşka bir Mertens seyrettik. Bugünde Galatasaray yönetimi Florya’da Mertens ile görüşecek. Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçından önce de Erden Timur beyle Mertens görüşmüştü ancak nihai karar bugün yapılacak toplantıda verilecek."

"MERTENS TEKLİFİ KABUL EDECEK"

Galatasaray’ın ilk hedefi Merterns ile yeniden anlaşma yapmak olacak. Galatasaray’ın amacı geçtiğimiz sezonun biraz altında bir teklifle Mertens’i kadroda tutabilmek olacak. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan yaklaşık 4 milyon Euro alan oyuncudan, bu sene yapılacak anlaşma için 2.5 milyon Euro’luk teklifi kabul etmesi istenecek. Mertens’te muhtemelen bu anlaşmayı kabul edecek gibi. Muhtemelen yeni bir anlaşma yapılacak ve Mertens Galatasaray’da forma giymeye devam edecek.