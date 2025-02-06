Galatasaray yeni transferini resmen duyurdu: Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın maliyeti belli oldu!

06 Şubat 2025 22:27 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 22:27

Galatasaray, transfer bombalarını bir bir patlatmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı stoper Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 25 yaşındaki oyuncu, Belçika ekibi KRC Genk'ten transfer edildi. İşte detaylar...

Galatasaray UEFA'ya isim listesi tesliminin son gününde kritik bir takviye daha yaptı. Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ücret, 3 sezon boyunca taksitler halinde ödenecek. Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşme, 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak.

İŞTE TRANSFER ÜCRETİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA KADROSUNA EKLENECEK

Carlos Cuesta'nın Alvaro Morata ve Mario Lemina ile birlikte UEFA Avrupa Ligi kadrosuna bildirileceği öğrenildi.

UEFA'ya kadro bildirimi 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'de sona erecek.